РИАМО - 17 сен. С начала 2019 года на торгах реализовали 295 объектов городской недвижимости на сумму в 2,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«С января по август 2019 года на торгах по продаже реализовано 295 объектов городской недвижимости общей площадью 38,7 тысячи квадратных метров на сумму 2,5 миллиарда рублей. Число приобретенных на торгах объектов за 8 месяцев этого года уже превысило количество нежилых помещений, купленных московскими предпринимателями у города за весь 2018 год», - сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Более того, продажи на аукционах за период с начала 2019 года уже стали рекордными за все время проведения торгов по реализации городской недвижимости. По мнению Ефимова, это может говорить о том, что бизнес готов сотрудничать с городскими властями.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что такие показатели могли быть достигнуты за счет расширения числа выставляемых на аукционы помещений.

«Если в 2018 году департаментом городского имущества было подготовлено для реализации на торгах 750 коммерческих объектов, то в этом году передано для продажи московским предпринимателям уже больше 830 приватизационных дел», - отметил Гаман.

Он также подчеркнул, что произошел и рост спроса инвесторов. Так, число участников торгов в Москве увеличилось с пяти до восьми инвесторов, то есть на 60%

Также в 2019 году активно стали проводиться аукционы посредством публичного предложения. Этот способ подразумевает необходимость для участия в торгах задатка в размере 20% от начальной цены объекта. По такой схеме был продан 171 объект недвижимости общей площадью 26,8 тысячи квадратных метров и общей стоимостью 1,23 миллиарда рублей.

Кроме того, активно реализуется недвижимость без объявления цены — продано 32 объекта, общая площадь которых составила 22,9 тысячи квадратных метров на сумму более 149,6 миллиона рублей.