РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В Подольском центре занятости населения 20 сентября проведут ярмарку вакансий рабочих и учебных рабочих мест и семинар по эффективному трудоустройству, сообщается на сайте администрации горокруга.
«20 сентября с 10:00 до 12:00 в Подольском центре занятости населения на улице Февральская, дом №2А пройдет ярмарка вакансий рабочих и учебных рабочих мест. Те, кто желает получить навыки подготовки резюме, ведения телефонных переговоров с работодателями, подготовки и прохождения собеседования при поиске работы, смогут посетить семинар-тренинг «Технология эффективного трудоустройства», начало в 11:00», - говорится в сообщении.
В ярмарке примут участие работодатели, которые представят вакансии в сфере производства, логистики и складского хозяйства, транспорта, легкой промышленности, МЧС и других организаций. Можно будет ознакомиться с вакансиями муниципалитета и региона в целом.
Наиболее востребованными на сегодняшний день являются вакансии водителя, механика, электрослесаря, волочильщика, литейщика, наладчика оборудования, подсобного рабочего, скрутчика, инженера, испытателя проводов, рабочего производства, работника склада, слесаря по ремонту автомобилей, конструктора, электромеханика.
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