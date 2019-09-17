РИАМО – 17 сен. В 24 муниципалитетах Подмосковья за минувшую неделю инспекторы Госадмтехнадзора пресекли 216 случаев парковки на газонах и детских площадках, так, в Красногорске, пресечена парковка с нарушениями 35 автотранспортных средств, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Случаи зафиксированы на улицах Центральная, Подмосковный бульвар, Братьев Горожанкиных, Пришвина, бульвар Космонавтов; Центральная в деревне Гольево; Парковая в деревне Сабурово, Сходненская и Новотушинская в деревне Путилково; Новотушинская в деревне Путилково, улица Дежнева в микрорайоне Опалиха», – отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Кроме того, в Ленинском городском округе за неделю пресекли нарушения парковки 20 автовладельцами на улицах имени героя Советского Союза В.Н. Фокина, Новое шоссе, Бутово парк 2, в селе Дрожжино; на Ново-Молоколовском бульваре в Молоково.

Также в Одинцове пресечены 25 случаев парковки на газонах за неделю. На Можайском шоссе, Баковской улице, улице М. Толубко, Говорова, Пролетарская, бульваре М. Крылова, Комсомольская; на улице Сколковская в Немчиновке. В Клину пресечены случаи парковки на улице 50 лет Октября. В Домодедове наказаны автохамы, размещавшие автомобили на газонах у дома 16 на улице Набережная.

В Коломне наказано 11 нарушителей, которые неправильно парковались на улицах Девичье поле, Полянская, Строительная, Западная, Калинина, Спирина, Октябрьская революции, Астахова, В Люберцах от порчи зеленых насаждений спасли газоны на 21 внутридворовой территории по адресам: улица Преображенская, Вертолетная, Октябрьский проспект, Урицкого, Зеленый переулок, Коммунистическая, 3-е почтовое отделение, Колхозная, проспект Победы, Гоголя, поселок Жилино.

В Подольске подобные нарушения устранены в восьми дворах на улицах Колхозная, Давыдова, Дмитрия Холодова, Сосновая и в микрорайоне Кутузово. В Павловском Посаде наказаны автохамы, паркующие свои машины у дома 5А в деревне Евсеево. Во Фрязине нарушения парковки за неделю пресечены на улице Барские пруды в 4-м микрорайоне.

В Солнечногорске нарушения парковки устранены на улице Лесная в деревне Подолино. В Истре нарушения устранены в четырех внутридворовых территориях на улицах Гвардейская в Дедовске, а также в поселках Первомайский и Троицкий.

В Наро-Фоминске автохамов наказали на улице Автодорожная, а в Пушкине в микрорайоне Юбилейный поселка Лесной. В Дубне за неделю наказано девять автохамов на улицах Волжская, Макаренко, Большеволжская, Понтекорво, Ленина и Правды. В городе Жуковский парковка на газоне пресечена на улицах Мичурина, Дугина, Семашко, Фрунзе.

В Раменском на улицах Дергаевская, а также на улице Железнодорожная в Кратово. В Кашире в поселке Новоселки, в деревне Лиды и на Иваньковском шоссе. В Балашихе остановлены 35 автохамов за неделю. На улицах Дмитриева, Адмирала Кузнецова, Шестая, шоссе Энтузиастов. В Химках наказаны 13 автохамов на улицах Зеленая, Ак. Грушина, Совхозная, 9 мая, Молодежная, в квартале Свистуха,

В Дмитрове на улице Подъячева и в деревне Насадкино. В Мытищах на улице Колпакова. В Лобне на улицах Физкультурная, Лобненский бульвар и Ленина.

«Все транспортные средства, припаркованные с нарушением, были зафиксированы, материалы направлены в ГИБДД для установления личности владельцев. По окончанию данной процедуры инспекторами были возбуждены административные дела и направлены «письма счастья» автовладельцам-нарушителям», – резюмировал Баженов.