РИАМО – 17 сен. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова с 80-летием, по мнению главы государства, режиссер тонко чувствует эпоху и умело отражает это в своих картинах, сообщает Федеральное агентство новостей.

Телеграмму с поздравлениями разместили во вторник на официальном сайте Кремля.

«Российский лидер отметил, что ключевой секрет режиссерского успеха юбиляра заключается в непрерывном труде, тонком чувстве эпохи, а также способности находить интересные зрителям темы», – говорится в сообщении.

Путин также в своем поздравлении указал на весомый вклад режиссера в сохранение и обогащение традиций российской киноиндустрии.

У Меньшова около 100 ролей в кино, режиссерских работ меньше, однако каждая из них является своего рода шедевром. Среди знаковых лент такие, как «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби».

Кроме того, за художественный фильм «Москва слезам не верит» Меньшов в 1981 году получил «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».