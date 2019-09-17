РИАМО - 17 сен. В столице возбудили уголовное дело по факту мошенничества с продажей квартиры пенсионерки, материальный ущерб превысил 1 миллион рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Неизвестные лица не позднее 12 октября 2018 года заключили с гражданкой договор купли-продажи квартиры по адресу: Москва, улица Госпитальный Вал, дом 3, которая, согласно свидетельству о государственной регистрации права от 28 декабря 2011 года, принадлежит гражданке», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после этого мошенники лишили пенсионерку права собственности на квартиру, зарегистрировав договор купли-продажи. Они причинили женщине ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Собеседник агентства добавил, что возбуждено уголовное дело.