РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В поселке Быково подмосковного Подольска к середине октября планируют завершить работы по установке детской площадки по губернаторской программе «Наше Подмосковье», сообщил «РИАМО в Подольске» замначальника теротдела «Стрелковский» Виталий Серяков.

В настоящее время у дома №2 по Московской улице в поселке Быково устанавливают детскую игровую площадку «Волшебный лес» по губернаторской программе «Наше Подмосковье». Подрядные организации уже подготовили основание и приступили к установке игровых элементов.

«Завершить работы планируется к середине октября при благоприятных погодных условиях. В настоящее время подрядчик завершает установку игровых элементов и скоро будет приступать к укладке резинового покрытия. Отмечу, что данную площадку выбирали жители и в настоящее время они ждут ее открытия с нетерпением», - сказал Серяков.

Планируется, что на новой детской площадке ежедневно будут проводить свободное время около 200 детей.

Помимо этого, уже установили детскую площадку в деревне Яковлево, а в 2020 году планируется строительство еще двух площадок в поселках Александровка и Стрелковской фабрики.