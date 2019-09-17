РИАМО – 17 сен. В Ледовом дворце академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в столице оборудуют два катка, общая площадь объекта превысит 5 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Накануне городские власти согласились с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении земельного участка по адресу: Проектируемый проезд №634. Постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Участок 0,56 гектара для строительства Ледового дворца расположен в районе Тропарево-Никулино между Боровским и Востряковским шоссе. Здание спортивного объекта проектируется треугольной формы и переменной этажности - один-два этажа. Для фигуристов в составе комплекса будут расположены две ледовые площадки размером 25 на 15 метров и 58 на 28 метров», – сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Общая площадь Ледового дворца составит 5,8 тысячи квадратных метров.

«Для проведения учебно-тренировочных занятий предусмотрен зал хореографии и два тренажерных зала. Помимо этого, для спортсменов будут оборудованы комнаты отдыха, массажные кабинеты и медицинский пункт, раздевалки с душевыми и сауна», – перечислила Княжевская.

Также в здании будут расположены административные и технические помещения, спортивный магазин и музей.

Ледовый дворец построят в рамках реализации государственной программы города «Спорт Москвы».