РИАМО - 17 сен. Владельцев участков с огородами в Подмосковье предупредили о заморозках на выходных, для Московской области заморозки в сентябре - обычное явление, сообщается на сайте «Метеоновости».

Пока что облачная погода не позволяет температуре опуститься до отрицательных значений.

«Всю рабочую неделю погоду в центре России будет определять тыловая часть североатлантического циклона. Шапки облачных полей надежно защищают подстилающую поверхность от ночного выхолаживания, риск заморозков сводится к нулю», — говорится в сообщении.

К выходным характер погоды поменяется. 20 сентября облаков станет меньше, и температура в ночь на 21 сентября стремительно понизится.

«Угроза заморозков в утренние часы станет вполне реальной. Что должно насторожить огородников», — добавляется в сообщении.

В столице температура вряд ли опустится ниже нуля, но будет прохладно. Для Подмосковья же заморозки в сентябре – обычное явление. С начала XXI века самые сильные заморозки наблюдались в Черустях - 19 сентября 2005 года, когда температура составила минус 5 градусов.

На остальной территории Подмосковья заморозки до минус 0,1 градуса отмечались не ранее 17 сентября.