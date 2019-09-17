РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В подмосковном Подольске во вторник водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в тросовое ограждение на Большой Серпуховской улице, машина вылетела на встречную полосу, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В Подольске в районе СНТ №6 ПМЗ на Большой Серпуховской улице около 8:00 автомобиль врезался в тросовое ограждение и вылетел на встречную полосу. От него отлетели запчасти и рассыпались по дороге, движение было затруднено, но затем восстановилось», - сказал свидетель.

По его словам, пострадавших нет.