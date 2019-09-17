РИАМО - 17 сен. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что плитку на улицах столицы перекладывают только за счет тех, кто ее некачественно положил.

Он уточнил, что москвичи часто интересуются: зачем без конца перекладывать плитку в городе.

«Дорогие москвичи, если идет перекладка плитки, то только за счет того бракодела, который ее положил. <…> 120 тысяч человек в летний период работали на объектах благоустройства и ремонта. И есть нерадивые компании, с которыми мы расстаемся, и за их счет идет перекладка», – заявил Бирюков в эфире радио «Вести FM».

По его словам, плитка с термообжигом, которую укладывают на городских тротуарах, скользит меньше, чем асфальт.

Кроме того, заммэра отметил, что выбросы от плитки гораздо меньше, чем от асфальта, особенно в жаркую погоду. Поэтому при укладке плитки вместо асфальта убирается до миллиона тонн вредных выбросов в год.

Бирюков уточнил, что после благоустройства улиц в столице, расширения тротуаров, ремонта улично-дорожной сети количество пешеходов возрастает на 26%, а скорость движения машин в потоке – на 30%.

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