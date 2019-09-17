РИАМО - 17 сен. В подмосковных Люберцах 20 октября проведут турнир по каратэ имени Г.Н. Зайцева, в соревнованиях примут участие представители спортивных организаций из разных регионов страны, говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства по делам национальностей.

Турнир проведут Национальная ассоциация каратэ, администрация Люберец, Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«Мероприятие приурочено к 85-летию выдающегося человека нашей страны, легендарного командира группы «А» КГБ-ФСБ, Героя Советского Союза, генерал-майора Геннадия Николаевича Зайцева», — говорится в сообщении.

Турнир пройдет 20 октября в Люберцах во Дворце спорта «Триумф». В нем примут участие представители спортивных организаций из разных субъектов РФ.

Турнир проводится с целью патриотического воспитания детей и молодежи, укрепления межнационального согласия и единства, развития и укрепления связей между регионами РФ, спортивными организациями регионов, популяризации здорового образа жизни.

На торжественном открытии турнира пройдут показательные выступления Президентского полка, Росгвардии и Семеновского полка Минобороны России.