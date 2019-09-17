РИАМО - 17 сен. В Подмосковье стартовали резервные дни для сдачи девятиклассниками Государственной итоговой аттестации (ГИА), во вторник, 17 сентября, возможность сдать ГИА по биологии и географии предоставлена 25 школьникам, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подмосковье проходят резервные дни сдачи государственной итоговой аттестации девятиклассниками. Экзамен повторно сдают те, кто не получил удовлетворительную оценку или не смог посетить испытание в дополнительный период», - сказала Забралова.

Она подчеркнула, что аттестация уже прошла в 14 пунктах, за ее проведением следили 16 онлайн-наблюдателей.

Продлятся резервные дни до 21 сентября. Так, 18 сентября пройдут экзамены по математике — а 19 сентября — ГИА по обществознанию и информатике.

Результаты резервных дней Государственной итоговой аттестации будут объявлены 24 сентября.

Резервные дни для сдачи ГИА нужны тем, кто не получил удовлетворительную оценку в основной период или не смог прийти на аттестацию ранее.