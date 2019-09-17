РИАМО - 17 сен. Дополнительный выезд появится из города Московский (Новомосковский административный округ столицы) на Киевское шоссе, его протяженность составит порядка 700 метров, а строительство должно начаться уже в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«Дорога пройдет от улицы Никитина в микрорайоне Первый Московский по кратчайшему пути через лесопарк. Ее протяженность составит 700 метров. ООО «Владимиравтодорпроект» уже завершил работы по проектированию», — сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Более того, проект уже успешно прошел экспертизу. Строительство начнут до конца 2019 года, а закончат в 2020 году. На пересечении новой дороги с Киевским шоссе планируется обустроить съезд в сторону МКАД. Здесь же появятся переходно-скоростные полосы.

Возведение нового выезда из Московского улучшит транспортную доступность города, а также сократит для местных жителей время проезда к автомагистрали.

Это не единственный дорожный объект, который строят в округе. Скоро в Московском также построят дорогу, ведущую к недавно открытой станции метро «Филатов луг». На данный момент ведется проектирование объекта.

В рамках адресной инвестиционной помощи до конца 2023 года в новой Москве намерены ввести в эксплуатацию около 300 километров автомобильных дорог.