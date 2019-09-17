РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. Подмосковные Люберцы присоединятся к дистанционной образовательной программе тренировок по воркауту, заниматься по ней может любой человек вне зависимости от пола, возраста или уровня физической подготовки, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации горокруга.

«Осенью 2019 года стартует запуск бесплатной дистанционной образовательно-тренировочной программы «Стодневный воркаут». Люберчане тоже могут присоединиться! В рамках программы участники получат практические навыки и теоретические знания о процессе тренировок, о правильном питании, мотивации и социальной активности», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что точная дата старта проекта еще не определена. Он представляет симбиоз уличных тренировок, социальной активности и личностного роста.

«Программа объединяет людей со всего мира из 845 городов в 51 стране и насчитывает более 70 тысяч активных пользователей. Особенностью программы является то, что заниматься по ней может любой человек вне зависимости от пола, возраста или уровня физической подготовки, без привязки к залу, оплатам и тренерам», - заключается в материале.

Подробную информацию можно узнать на сайте проекта.