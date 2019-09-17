РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 сен. Более 320 пожаров зарегистрировано на территории подмосковного Красногорска с начала текущего года, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Отдел надзорной деятельности по городскому округу Красногорск сообщает, что с начала 2019 года на территории городского округа Красногорск произошел 321 пожар», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что в огне погибли четыре человека, еще шестеро пострадали.