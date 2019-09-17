РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 сен. Профилактический рейд, направленный на пресечение нарушений при перевозке опасных грузов, проведут в подмосковном Красногорске до 22 сентября, сообщается в Instagram-аккаунте отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск.

«Подмосковная Госавтоинспекция особое внимание уделяет вопросам обеспечения безопасности дорожного движения при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и пресечения правонарушений при осуществлении перевозок опасных грузов с 16 по 22 сентября на территории Московской области (в том числе в горокруге Красногорск – ред.) проводится профилактический рейд «Опасный груз», направленный на выявление нарушений в данной сфере», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятий особое внимание уделяется соответствию технического состояния и конструкции транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, требованиям безопасности, соблюдению водителями, должностными и юридическими лицами требований Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) и иных требований нормативных правовых актов.