РИАМО – 17 сен. Авария произошла на внешней стороне 44-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) неподалеку от Киевского шоссе, в результате инцидента никто не пострадал, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

«ДТП на внешней стороне 44-го километра МКАД в районе Киевского шоссе. На месте работают оперативные службы. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Проехать по дублеру можно только по левой полосе.

Движение в районе аварии затруднено. Автомобилистов призвали объезжать участок.