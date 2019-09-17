РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 сен. Бесплатную лекцию «Течение послеродового периода» смогут посетить 19 сентября будущие мамы в женской консультации Балашихинского родильного дома в микрорайоне Саввино, сообщается на сайте медучреждения.

«Девятнадцатого сентября приглашаем всех желающих посетить лекцию «Течение послеродового периода». Ее проведет заведующий послеродовым отделением, акушер-гинеколог, врач первой категории Ольга Волкова. Мероприятие состоится в 15:00 в кабинете №125 женской консультации роддома. Вход свободный», – говорится в сообщении.

А 26 сентября акушер-гинеколог, врач первой категории Дмитрий Волосовец проведет для будущих мам лекцию «Предвестники и периоды родов». Она также состоится в 15:00 в кабинете №125 женской консультации.

Балашихинский родильный дом расположен по адресу: микрорайон Саввино, улица Саввинская, дом №15.