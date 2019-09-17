РИАМО - 17 сен. Во вторник днем в столице порывы ветра усилились до 12 метров в секунду, а в новой Москве – до 14 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве преобладание облачной погоды, местами слабый дождь, порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном — 10,2-11,7 градуса; Северном — 10,4-11,3 градуса, Северо-Восточном — 10,8-12,4 градуса, Восточном — 11,1-11,3 градуса, Юго-Восточном — 9,9-12 градусов, Южном — 10,1-12,5 градуса, Юго-Западном — 9,5-10,6 градуса, Западном — 8,2-10,8 градуса, Северо-Западном — 10,5-11,3 градуса», – говорится в сообщении.

В Зеленограде — без осадков, температура воздуха — 10,3 градуса, на территории новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха — 9,4-12 градусов, местами порывы западного ветра до 14 метров в секунду.