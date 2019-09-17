РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В подмосковном Подольске на выезде с Северной улицы на улицу Орджоникидзе столкнулись автомобиль отечественного производства и грузовик, водители не пострадали, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Авария произошла 16 сентября около 20:00. Напротив завода «ЗиО» на повороте столкнулись LADA Samara и фура. Водитель фуры вовремя отреагировал, пострадавших нет», - сказал свидетель.

По его словам, водитель LADA Samara неожиданно выехал под колеса фуры, нарушив правила.