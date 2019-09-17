РИАМО - 17 сен. Ученица десятого класса школы №15 Коломны Дарья Румянцева стала победительницей в номинации «Пейзаж» фотоконкурса «Самая красивая страна глазами детей», который провело Русское географическое общество, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Победителей конкурса наградил президент Русского географического общества Сергей Шойгу на церемонии открытия фестиваля РГО в московском парке «Зарядье».

«Потрясающий конкурс. Это десятки тысяч авторов от самых маленьких до самых больших. От любителей до профессионалов. От тех, кто снимает на телефон и тех, кто везет с собой сотни килограмм аппаратуры, сидит неделями, выжидает момента», - сказал Шойгу.

Вручая награды в детских номинациях, он отметил, что за пять лет существования больше полумиллиона фотографий было направлено на конкурс.