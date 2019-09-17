РИАМО - 17 сен. В конце рабочей недели в Московском регионе ожидаются дожди с вкраплением снежинок, однако снега будет так мало, что многие его не заметят, сообщил РИАМО во вторник дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

Ранее пользователи соцсетей уже заметили снег в подмосковном Видном. В Instagram появилось видео, как среди многоэтажек кружатся мелкие белые хлопья.

«Снега в ближайшее время ждать не стоит, если говорить о том, что мы проснемся, а все вокруг белое. Но в конце рабочей недели, скорее всего в пятницу, могут пойти дожди, среди капель дождя могут быть отдельные снежинки. Можно сказать, что это снег с дождем. Но он будет настолько незначительным, что многие его могут и не заметить», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Московской области в ночь с четверга на пятницу уже возможны первые заморозки. В Москву ночные заморозки могут прийти в ночь с пятницы на субботу.

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