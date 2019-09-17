РИАМО – 17 сен. Прошлому и настоящему московской архитектуры будет посвящена предстоящая книжная выставка в «Доме на Брестской», мероприятие намерены провести уже в октябре, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

На портале «Активный гражданин» с 25 июля по 12 сентября проходило голосование.

«Участникам голосования предлагалось выбрать тему предстоящей книжной выставки, которая пройдет осенью в научно-технической библиотеке «Дома на Брестской». Москвичи предпочтение отдали теме: «Образ города: московская архитектура в прошлом и настоящем», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он пояснил, что всего в голосовании приняли участие почти 182 тысячи москвичей. Так, вариант о прошлом и настоящем московской архитектуры набрал 24% голосов.

Уже в октябре в «Доме на Брестской» москвичи и гости столицы смогут увидеть экспозицию, посвященную Москве и ее архитектуре, заверил Левкин.

В свою очередь директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов отметил, что участники проекта «Активный гражданин» уже не первый год помогают определиться с концепциями библиотечных выставок «Дома на Брестской». По его словам, в прошлом году выбор пал на тему «Подземный мир – все о московском метро».

Фазылзянов уточнил, что в тройку лидеров, набрав по 14% голосов, также вошли темы «Ландшафтный дизайн и садово-парковое искусство» и «Дом твоей мечты: азбука малоэтажного строительства».

Научно-техническая библиотека ГБУ «Мосстройинформ» – хранилище ценных и редких книг по архитектуре, градостроительству, дизайну и искусству. В ее фонде насчитываются десятки тысяч изданий, часть которых передана из библиотеки проектной мастерской строительства Дворца Советов, часть – из библиотеки именитого архитектора прошлого Федора Шехтеля и мастерской одного из старейшин сталинской архитектуры Ивана Жолтовского.