РИАМО - 17 сен. В районе станции Москворецкая в городском округе Воскресенск пассажирский поезд насмерть сбил подростка, на месте работают правоохранительные органы, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«В линейное управление МВД России на станции Москва - Рязанская поступила информация, о том, что пассажирским поездом сообщением Грозный - Москва в районе станции Москворецкая смертельно травмирован несовершеннолетний подросток 2002 года рождения, переходивший пути в неустановленном месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас на месте происшествия работают транспортные полицейские. Устанавливаются обстоятельства случившегося.