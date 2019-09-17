РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. Во вторник днем на Егорьевском шоссе в подмосковных Люберцах образовалась пробка длиной почти 8 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, движение затруднено на Егорьевском шоссе в сторону Москвы. Длина затора составляет 7,9 километра. Пробка начинается от поселка ВУГИ и продолжается до железнодорожной станции Люберцы-1. Этот участок можно проехать за 40 минут.

Заторы также есть на улицах Кирова, Смирновская, Калинина. Также небольшие пробки наблюдаются на улице Волковская, Октябрьском и Комсомольском проспектах.