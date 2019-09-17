РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 сен. Депутат Мособлдумы Павел Максимович повторно проверил ход ремонта школы №15 и выявил нарушения при укладке полового покрытия, сообщается на странице парламентария в соцсети «ВКонтакте».

Максимович совместно с директором школы №15 имени вице-адмирала Владимира Сабанеева Натальей Павлюк и представителями подрядной организации повторно проверили качество произведенных ремонтных работ на втором этаже образовательного учреждения, выполненных в рамках исполнения наказов избирателей.

«В ходе проверки выявлены незначительные недостатки полового покрытия. В рамках гарантийных обязательств подрядная организация в кратчайшие сроки устранит все недочеты», – написал Максимович.

На ремонт из специализированного фонда направили 1,8 миллиона рублей. Денежные средства вовремя освоили и до начала учебного года строители завершили весь комплекс ремонтных работ. Отремонтировали потолки и стены, сделали яркое декоративное покрытие, заменили осветительные приборы, укрепили перегородки между стенами в классах, полностью заменили пол.