РИАМО - 17 сен. Одобрены архитектурно-художественные решения фасадов для сервисного центра на трассе М-9 в городском округе Красногорск, здание будет реконструировано, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Рабочая группа архкомиссии Градостроительного совета под председательством главного архитектора Московской области Александры Кузьминой одобрила архитектурно-художественные решения фасадов здания сервисного центра на трассе М-9 в районе Красногорска», - говорится в сообщении.

Сервисный автоцентр находится на 21-м километре трассы М-9 «Балтия». Новый облик фасады здания получат благодаря применению кортеновской стали. Она является прочным и долговечным материалом, ее также широко используют в современных архитектуре и дизайне.

«В процессе создания сталь проходит процедуру окисления и получает необычную бархатистую фактуру. Плотная окисная пленка препятствует дальнейшему проникновению воды, и сталь, однажды покрывшись патиной, навсегда сохраняет свой цвет», - поясняется в материале.

Для фасада был выбран спокойный шоколадный оттенок стали.

«Существующее здание сохранит функцию дорожного сервиса и будет реконструировано с применением инновационных материалов. Рабочая группа архитектурной комиссии поддержала проектные предложения по этому объекту. Его площадь составляет порядка 850 квадратных метров. Проект стал хорошим примером качественной работы над архитектурно-художественными решениями технических объектов», – отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

В рамках работ фасад заменят на комбинированный – широкоформатные панели из кортена будут сочетаться с белыми алюминиевыми панелями. Они образуют пространственную «раму» главного фасада, выходящего на автомагистраль. Структурность композиции придают два ряда ленточных окон с четким ритмом переплетов.

«Применение качественных современных материалов при достаточно простой композиции позволяет создать стильное фасадное решение. Кортеновская сталь близка к стилистике промышленных объектов и отражает функцию объекта», – подчеркнула первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству – главный архитектор области Александра Кузьмина.