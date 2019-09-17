РИАМО - 17 сен. На Осташковской улице в столице по технологии «умного сноса» демонтировали пятиэтажку, ее жители ранее переехали в новые дома в том же районе, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Очередную пятиэтажку по программе реновации демонтировали с использованием технологии «умного сноса». Жилой дом находился в Бабушкинском районе по адресу: Осташковская улица, дом 9, корпус 2. В ближайшее время мы планируем приступить к сносу соседней пятиэтажки по адресу: дом 9, корпус 3. После завершения работ освобожденный участок передадут для строительства жилого дома по программе реновации», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

До этого жители пятиэтажек переехали в новые дома в том же районе.

Принципами «умного сноса» являются максимальная переработка, повторное использование отходов, безопасность и экологичность. Технология позволяет сделать снос более щадящим для окружающей среды и сохранить максимальное количество деревьев.

На первом этапе «умного сноса» внутри здания демонтируют отдельные элементы. Образовавшиеся отходы делят по группам: фаянс и керамика – отдельно, стекло – отдельно, столярные изделия – отдельно и так далее. По окончании первого этапа сноса с помощью экскаватора разбирают железобетонный остов здания.

Всего с начала программы реновации в Москве снесли 12 домов.

Бочкарев напомнил, что в Бабушкинском районе в программу реновации включили 93 жилых дома. Для реализации программы подобрали восемь стартовых площадок, новые площадки продолжают подбирать.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.