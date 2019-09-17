РИАМО - 17 сен. На Московской улице в подмосковном Сергиевом Посаде завершили строительство котельной, которая будет обеспечивать теплом и горячей водой жилые дома в поселке Лакокраска, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«После проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний котельной выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

Мощность котельной составляет 5,55 мегаватта. Заказчиком объекта выступает МБУ «Благоустройство Сергиев Посад».

Как отметил Гарибян, проект строительства был разработан с учетом современных требований и технологий.

Прилегающая к новой котельной территория благоустроена: устроено наружное освещение и выполнено озеленение.