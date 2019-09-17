РИАМО - 17 сен. Подмосковные полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения в Мытищах, сообщается на сайте МВД Российской Федерации.

«Оперуполномоченными ГУ МВД России по Московской области по подозрению в совершении разбойного нападения задержаны местный житель и уроженец одной из северокавказских республик», - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, подозреваемые причастны к ограблению продуктового магазина в Мытищах. Злоумышленники в масках ворвались в торговое помещение и, угрожая работнику ножом, похитили из сейфа порядка 750 тысяч рублей. Выйти на след преступников помогли записи с камер видеонаблюдения.

В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». В ходе обысков у них обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также одежда, которая использовалась во время ограбления.

«Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к аналогичным преступлениями в Московском регионе. <…> Предварительное расследование продолжается», - подытожила Волк.