РИАМО - 17 сен. В реутовском парке «Фабричный пруд» установили таблички, которые подскажут посетителям, где можно сделать хорошую фотографию, походить по газону или устроить пикник, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Таким образом министерство благоустройство решило информировать и общаться с посетителями парка. Также в парке подходит к завершению благоустройство. На 70% завершено благоустройство в парке «Фабричный пруд» в Реутове. Здесь будет оборудована теннисная площадка, расширенная зона воркаут», - говорится в сообщении.

Также на табличках в парке есть благодарность посетителям за то, что они не бросают мусор и не обижают уток. Кроме того, можно увидеть и интересную информацию, например, сколько лет некоторым деревьям.

Такие же таблички скоро будут установлены в 19 парках Московской области:

- Ленинский городской округ - «Центральный парк»,

- Одинцовский городской округ - парк имени Л. Лазутиной,

- городской округ Солнечногорск - городской парк,

- городской округ Щелково - городской парк,

- городской округ Долгопрудный- «Центральный парк»,

- городской округ Домодедово - парк «Елочки»,

- городской округ Ивантеевка - городской парк,

- городской округ Королев - парк имени Калинина,

- Коломенский городской округ - парк Мира,

- городской округ Красногорск - городской парк,

- городской округ Лобня - городской парк,

- городской округ Лыткарино - городской парк,

- городской округ Люберцы – парк «Наташинские пруды»,

- городской округ Подольск - парк имени Талалихина,

- Раменский городской округ - городской парк,

- городской округ Кашира - «Центральный парк»,

- Наро-Фоминский городской округ - «Центральный парк»,

- Сергиево-Посадский городской округ - парк «Скитские пруды»,

- городской округ Балашиха - парк «Пехорка».