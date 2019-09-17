РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 сен. Спортсмены из подмосковного Подольска отличились на чемпионате ЦФО России по боксу, Борис Шикунов получил первое место, а Сергей Чураев – второе, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский боксер Борис Шикунов завоевал золото на чемпионате ЦФО России по боксу в весовой категории до 64 килограммов. В весовой категории до 56 килограммов воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Космос» Сергей Чураев завоевал серебряную награду», – говорится в сообщении.

Чемпионат ЦФО России по боксу среди мужчин 19-40 лет проходил в городе Щекино Тульской области. В состязаниях приняло участие более 200 боксеров.