РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 сен. В понедельник председатель общественной палаты Балашихи Елена Жарова в ходе приема жителей рассмотрела 11 вопросов, сообщается на странице палаты в Instagram.

В понедельник в общественной палате округа состоялся очередной прием граждан с участием председателя Елены Жаровой. Всего в этот день горожане обратились по 11 вопросам.

«Вопросы были разные – и подключение цифрового ТВ, и обустройство велодорожек, помощь малоимущим, предложение о взаимодействии, обустройство в парке «Пехорка» тропы для занятий скандинавской ходьбой и многое другое. Некоторые вопросы были решены сразу, другие взяты на контроль», – говорится в сообщении.

Прием длился около пяти часов. Елена Жарова принимает жителей регулярно по понедельникам и пятницам, с 16:00 до 18:00, а члены совета общественной палаты горокруга по предварительной записи.

Традиционно к общественникам обращаются по вопросам ЖКХ, благоустройства, юридическим спорам и другим вопросам.