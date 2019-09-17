РИАМО - 17 сен. В подмосковном Жуковском с 17 по 22 сентября пройдет социальная ярмарка «Ценопад», на которой можно будет купить свежие фрукты и овощи, домашнюю птицу, мясную и молочную продукцию и другие товары, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Участники ярмарки, которая пройдет с 17 по 22 сентября, представят большой выбор фермерской продукции, произведенной в Московской области и в ближайших регионах по специальным ценам, которые ниже среднерыночных минимум на 15%», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Посетители ярмарки смогут купить свежие фрукты и овощи, домашнюю птицу, мясную и молочную продукцию, мед, орехи, халву, кондитерские изделия, поделки ручной работы, трикотаж и текстиль.

Со скидкой до 70% можно будет приобрести «ценопадные продукты». Это около 31 наименования – грудинка, колбасные изделия, рыба, перец, помидоры, консервы, курага, чернослив, изюм, финики, конфитюр, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Посаженников отметил, что ассортимент ярмарки постоянно расширяется и совершенствуется в соответствии с запросом покупателей и формируется таким образом, чтобы, помимо обязательного продуктового набора, была представлена эксклюзивная продукция.