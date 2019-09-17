РИАМО - 17 сен. Всем покупателям автомобилей в официальных дилерских центрах на территории Московской области будут выдавать «Памятку ответственного водителя» и наклейку «Автотрезвость» под стекло машины, говорится в сообщении пресс-службы организаторов проекта «Автотрезвость».

Материалы, которые получат покупатели автомобилей, призваны в доступной форме рассказать, почему даже минимальная доза алкоголя является для водителя недопустимой.

«Мы с удовлетворением воспринимаем тот факт, что на сегодняшний день все больше крупных компаний проявляют интерес к вопросам ответственного вождения. Общественные проекты с участием бизнеса из разных отраслей экономики становятся дополнением к усилиям государства и надзорной деятельности Госавтоинспекции по борьбе с острой проблемой – вождением автомобиля в нетрезвом состоянии», – прокомментировал генеральный директор Комитета производителей алкогольной продукции (ABC) Александр Романов.

Проект «Автотрезвость», направленный на профилактику нетрезвого вождения, реализуется в России с 2013 года. В его рамках новые участники дорожного движения узнают, как спиртное влияет на организм водителя, к каким последствиям может привести даже минимальное содержание алкоголя в крови. Также водителей-новичков знакомят со статистикой «пьяных» ДТП, чтобы они усвоили правило «пить нельзя рулить».

В настоящее время в рамках проекта «Автотрезвость» планируется провести серию образовательных мероприятий совместно с представителем автомобильной отрасли.

Сейчас проект «Автотрезвость» охватывает 14 регионов России. В городах Подмосковья социальная инициатива реализуется с 2018 года.