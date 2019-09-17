РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 17 сен. В городском округе Дзержинский проводится благотворительная акция «Добрая покупка», в ее рамках было собрано около 15 килограммов нескоропортящихся продуктов, которые передали в общество инвалидов города, сообщается на официальной странице администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«16 сентября было собрано около 15 килограммов нескоропортящихся продуктов. Все продукты были переданы в городское общество инвалидов. Председатель общества Людмила Назаркина поблагодарила всех, кто участвовал в акции и оказал помощь малообеспеченным гражданам нашего города. Благотворительная акция продолжается», – говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в акции и оказать помощь нуждающимся гражданам, надо купить купить определенный товар в магазине «Пятерочка», которая находится на улице Лермонтова, дом 23 и положить в корзину «Добрая покупка» на кассе. Покупать надо самые необходимые товары: крупы, макаронные изделия, сахар, чай, кофе, мука, сладости, подсолнечное масло, а также стиральный порошок, мыло и зубную пасту.