РИАМО - 17 сен. Открыт прием заявок на конкурс на предоставление субсидий для развития объектов туристической индустрии Московской области, заявки будут приниматься до 9 октября 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«Комитет по туризму Московской области проводит конкурсный отбор на право получения из бюджета Московской области субсидий в целях возмещения или финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг, связанных с развитием объектов туристской индустрии Подмосковья», - говорится в сообщении.

Юрлица и индивидуальные предприниматели могут претендовать на возмещение затрат, связанных с созданием или реконструкцией объектов инженерной инфраструктуры туриндустрии, подключения объектов к сетям. Кроме того, могут быть возмещены затраты на обустройство объектов дорожной инфраструктуры. Также подать заявку можно при тратах на комплексное благоустройство территорий, прилегающих к объектам туристской индустрии.

Подробнее о конкурсе на предоставление субсидий можно узнать на сайте комитета по туризму Московской области.

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