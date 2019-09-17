РИАМО - 17 сен. С 20 по 24 сентября в столице пройдет фестиваль «Круг света», в этом году шоу пройдет в том числе на проспекте Академика Сахарова – там покажут световые представления о глубинах космоса и научных дисциплинах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Откроется фестиваль 20 сентября на Гребном канале. Там покажут мультимедийный мюзикл «Семь нот». В последний день фестиваля на этой площадке покажут световое шоу «Код единства». Закроет программу музыкально-пиротехническое шоу с высотным фейерверком. Для него будут использованы заряды калибром до 300 миллиметров.

«Среди новинок программы также шоу на проспекте Академика Сахарова. На фасадах комплекса зданий в цикличном режиме покажут 15-минутное лазерное шоу и видеопроекции. «Космическая Одиссея» откроет зрителям глубины космоса, а 28-минутное шоу «Мелодии знаний» посвятят научным дисциплинам», - говорится в сообщении.

Впервые площадкой фестиваля станет Политехнический музей. На фасаде здания покажут шоу об истории Политеха и научно-техническом прогрессе.

На Театральной площади будет работать 270-градусная панорамная площадка, включающая фасады Большого, Малого и Российского академического молодежного театров.

«Любители вечерних прогулок в парках также окажутся в центре «Круга света». Посетители Останкинского парка попадут в мир иллюзий благодаря 15 световым и видеопроекционным инсталляциям. А музей-заповедник «Коломенское» превратится в «Парк сказок», — добавляется в материале.

В Музее Победы покажут работы участников конкурса «Арт Вижн». Вход на все площадки свободный.