РИАМО - 17 сен. Компания «Эйлитон», которая является резидентом подмосковной ОЭЗ «Дубна», провела переговоры с представителями трех компаний из Узбекистана, а также фирм из Киргизии, Таджикистана и Казахстана, предприятие намерено нарастить экспорт в страны СНГ, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Эйлитон» приняла участие в Российском конгрессе лабораторной медицины, на котором свою продукцию представили еще более 160 отечественных и зарубежных компаний. За время форума представители компании провели более 110 встреч с деловыми партнерами, в том числе и российскими. Компания намерена обеспечить импортозамещение медоборудования в РФ, а также экспортировать их за рубеж.

«Крупнейший форум продемонстрировал, что региональные дистрибьюторы, поставляющие медицинскую продукцию, однозначно настроены воплощать в жизнь решения правительства и президента России по реализации программы импортозамещения в здравоохранении», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он также подчеркнул, что из-за высокого спроса на продукцию завода «Эйлитон» компания уже рассматривает увеличение производственных мощностей, а также расширение списка выпускаемой продукции.

В ходе форума компания «Эйлитон» достигла договоренностей об оснащении лечебно-профилактических учреждений первичного звена Чеченской Республики компактными анализаторами и биохимическими специализированными фотометрами. Кроме того, резидент ОЭЗ «Дубны» будет поставлять партии вакуумных и микропробирок для взятия крови на Дальний Восток.

Также в ближайшее время будут заключены контракты на поставку продукции с узбекскими компаниями.