РИАМО - 17 сен. Женщина скинула с моста на проспекте Защитников в столице двух детей, потом попыталась прыгнуть сама, но ее остановили прохожие, пострадавших госпитализировали, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Она уточнила, что следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних детей).
«По данным следствия, в период с 16 на 17 сентября 2019 года женщина, находясь на мосту, расположенном по проспекту Защитников города Москвы, перекинула через парапет моста двух малолетних детей, которые упали на твердый участок местности», - сказала Иванова.
По ее словам, женщина сама попыталась спрыгнуть с моста, однако ее остановили прохожие.
«Дети доставлены в детское городское медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Женщина помещена в психиатрическую больницу», - добавила собеседница.
Сейчас специалисты проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии. Выясняются причины и обстоятельства, предшествовавшие указанным действиям. В ходе расследования данного факта будут назначены все необходимые экспертизы, в том числе направленные на оценку состояния здоровья женщины.
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