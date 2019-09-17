РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 сен. В подмосковном Подольске в ЖК «Весенний» начал работать подземный паркинг, жителей просят не парковать свои автомобили на въезде в него, сообщается в группе ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«С 16 сентября 2019 года в ЖК «Весенний» начал функционировать подземный паркинг. Убедительная просьба не парковать свои автомобили на въезде в паркинг, у ворот, на расстоянии 1,5 метра от поворота при въезде в паркинг с левой и правой стороны проезжей части дворового проезда, это зона поворота для въезда и выезда машин на паркинг», – говорится в сообщении.

Все автомобили, которые установят на указанной территории, эвакуируют на штрафстоянку.