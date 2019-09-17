РИАМО - 17 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании правительства Московской области поблагодарил председателя Мособлизбиркома Илью Березкина и все избирательные комиссии за работу на муниципальных выборах, которые прошли 8 сентября.

«Я хочу поблагодарить и Вас (Березкина – ред.), и все комиссии, вплоть до участковых, которые добросовестно отработали в единый день голосования. Высокую оценку дала Центральная избирательная комиссия, что для нас важно в таком большом регионе. Очень важна безопасность, которую обеспечивало ГУ МВД (России по Подмосковью – ред.), Виктор Кузьмич (Пауков, глава ГУ МВД РФ по Московской области - ред.) - тоже замечаний никаких не было, все прошло штатно», - сказал Воробьев.

Он попросил Березкина продолжать взаимодействие со всеми политическими партиями, общественными организациями, а также постоянно заниматься совершенствованием контроля избирательной системы.

«В регионе состоялась масштабная избирательная кампания. В общей сложности мы разыгрывали 584 мандата. На сегодняшний день мы с уверенностью можем говорить о том, что все 100% итогов голосования мы подвели. <…> Явка составила порядка 24% - 482860 избирателей отдали свои голоса», - отметил Березкин.

По его словам, избирательная кампания 2019 года была конкурентной: на один мандат претендовали четыре кандидата.

Восьмого сентября в Подмосковье состоялась 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований.