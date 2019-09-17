РИАМО - 17 сен. С начала 2019 года на полигоне Московской железной дороги произошло 20 столкновений автотранспорта с поездами, всего пострадало восемь человек, из них двое погибли, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы МЖД.

«С начала 2019 года по вине автомобилистов произошло 20 столкновений машин с поездами. В ДТП пострадали восемь человек, из которых двое погибли. Все пострадавшие – водители и пассажиры автотранспорта», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на Московской железной дороге с 2 по 30 сентября проводится акция «Внимание, переезд!», направленная на снижение аварийности на переездах.

«Цель акции - предотвратить и снизить количество ДТП. Поводом для проведения акции стало ДТП в Подмосковье, когда водитель нарушил правила и совершил столкновение с электричкой», - отметил собеседник агентства.

В рамках акции железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД организуют рейды на переездах с целью выявления и наказания нарушителей, а также посещают транспортные предприятия, где напоминают автомобилистам правила пересечения железнодорожных путей.

Кроме того, на МЖД будут проведены внеплановые проверки переездов совместно с представителями власти, заключил собеседник агентства.