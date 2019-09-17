РИАМО - 17 сен. Поезда «Москва», которые будут курсировать по новым линиям столичной подземки, оснастят электрическими батареями, чтобы поезда могли проезжать часть пути без контактного рельса, пишет «Российская газета».

В этом году в столице планируют запустить участок Большого кольца метро от «Лефортова» до «Авиамоторной», еще один участок Некрасовской линии. С 2020 года и до конца 2023 года планируют продлить Калининско-Солнцевскую линию до станции «Внуково», Люблинско-Дмитровскую – до «Физтеха», Сокольническую – до «Потапова». Планируется начать строительство новых веток: Рублево-Архангельской, Коммунарской и Бирюлевской. По ним будут курсировать новые поезда «Москва».

«В поездах нового поколения мы хотим сделать более широкие двери. И чтобы было брендирование с привязкой к линии по ее цвету. Будет электрическая батарея, которая позволит часть пути проехать без контактного рельса. Чтобы, например, доехать до станции и высадить людей в случае экстренной ситуации», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Кроме того, Московский метрополитен будет принимать женщин на должность машиниста электропоезда с начала 2021 года.