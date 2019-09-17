РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В подмосковном Подольске 29 сентября пройдет благотворительный забег «Бежим к Победе», собранные на нем средства направят на лечение больной 4-летней девочки, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель общественной организации «Мечты сбываются» Ольга Солнечная (Колобулина).

«В парке имени Виктора Талалихина 29 сентября пройдет VI большой благотворительный забег «Бежим к Победе». Время проведения – с 12:00 до 14:00. В нем примет участие около 500 взрослых и детей, в том числе представители спортивных клубов, творческих коллективов. Участие в забеге платное, собранные средства направят 4-летней Рите Дацкевич. Девочка из многодетной семьи, ей нужно собрать 35 миллионов рублей на лечение спинальной мышечной атрофии», – сказала Солнечная (Колобулина).

Взнос для участия в благотворительном забеге детей составит 100 рублей, взрослых – 200 рублей. В 12:00 начнется регистрация участников у входа в парк. С 12:00 до 14:00 будут работать спортивные и развлекательные зоны в парке для всех участников. С 13:00 до 13:30 на «Танцевальной эстраде» поприветствуют участников забега и вручат собранные средства Рите и ее родителям. Там же пройдет показательное выступление спортивных коллективов, розыгрыш подарков, разминка с олимпийской чемпионкой Юлией Гущиной.

С 13:30 до 14:00 будет проходить VI большой благотворительный забег, после которого каждому участнику вручат диплом и подарок. Организаторы акции – комитет по физической культуре и спорту администрации Подольска и общественная организация «Мечты сбываются».