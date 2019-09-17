РИАМО – 17 сен. В Московской области все больше предпринимателей подключаются к «Платформе ОФД», которая позволяет передавать онлайн данные с касс в Федеральную налоговую службу, в настоящее время «Платформе ОФД» принадлежит до 27% рынка, сообщил журналистам в понедельник генеральный директор IT-компании «Платформа ОФД» Алексей Баров.



Всего в России к платформе подключены порядка 900 тысяч касс, которые принадлежат 450 тысячам предпринимателей. Ежедневно через компанию в ФНС передается более 40 миллионов чеков.



«В Московской области рыночная доля предпринимателей, которые используют платформу, сопоставима в целом по стране. Она на уровне 26-27%. Мы видим, что идет тенденция к росту», - сказал Баров.



Он добавил, что по России на сегодняшний день более 3 миллионов касс подключены к работе через различных операторов фискальных данных, что показывает рост парка кассовой техники в стране.



«В 2016 году оценочно было 1,2 миллиона касс, которые работали оффлайн - раз в год сдавалась отчетность с касс. На текущий момент более 3 миллионов касс подключено к системе онлайн-работы через ОФД. То есть вырос и парк кассовой техники, и изменилась технология в режиме реального времени», - сказал Баров.



Вице-президент, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Сбербанка Александр Белокопытов отметил, что использование «Платформы ОФД» открывает дополнительные возможности для бизнеса.



«Речь идет о том, что мы создаем новые аналитические инструменты, по которым бизнес может принимать решения. Мы помогаем упростить отчетность для работы с государственными органами, мы позволяем доступным способом автоматизировать решения в своем собственном бизнесе», - сказал Белокопытов.



Также система помогает более точно составлять отчетность по среднему чеку покупок и способу их оплаты. Так, аналитики компаний проанализировали информацию кассовых чеков, поступающих в адрес «Платформы ОФД» со всех 900 тысяч кассовых аппаратов, и сравнили данные продаж за летний период 2017 и 2019 годов.



Проведенные исследования показали, что летом 2017 года в супермаркетах на безналичную оплату пришлось около 38% покупок, в 2019 году доля таких покупок составила 51%. Также серьезный прирост в безналичном способе оплаты показали магазины у дома - летом 2017 года таким способом оплачивали всего 27% покупок, спустя два года - уже около 40%. В сегменте фастфуда на безразличную оплату летом 2017 года пришлось 45%, в 2019 году этот показатель вырос до 62%.



Доля безналичных платежей возросла как из-за широкого распространения удобных способов оплаты, так и благодаря технологическому развитию розничного бизнеса, включая массовое обновление касс и сопутствующей техники в рамках перехода бизнеса на онлайн-кассы и ОФД.

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