РИАМО - 17 сен. Ежегодная выставка достижений сельского хозяйства откроется 18 сентября в легендарном гастрономе №1 в столичном ГУМе, до 13 октября посетители магазина смогут продегустировать и приобрести натуральные продукты от лучших фермеров России, сообщается на сайте ГУМа.

«На третьей линии ГУМа развернутся аппетитные ряды нового урожая — 34 участника представят свою отборную фермерскую продукцию. Молочные продукты, сыры, колбасы и мясные деликатесы, копченая рыба, овощи и фрукты, мед и многое-многое другое», - говорится в сообщении.

Экологически чистые продукты, сделанные по домашним рецептам, привезут в ГУМ фермеры из Саратова, Ярославской и Московской областей, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Новосибирска, с Дальнего Востока. Они представят дикую дальневосточную рыбу, крафтовую томленую говяжью грудинку, новые разновидности брынзы и рикотты, выпечку из зеленой гречки, особенный вид масла – сыродавленное и многое другое.

В этом году к участникам ярмарки присоединятся и лучшие виноделы страны. На ярмарке гостей ждут мастер-классы от профессиональных сомелье, встречи с виноделами и дегустации. Понравившееся вино можно будет приобрести тут же, в гастрономе №1.

«Знаменитый фонтан в центре ГУМа превратится в настоящий рог изобилия – тематическое оформление обещает быть как всегда масштабным и запоминающимся», - добавляется в материале.

На сайте подчеркивается, что многое из ассортимента участников выставки готовилось специально для ГУМа. Самые популярные у посетителей продукты впоследствии пополнят ассортимент гастронома №1, то есть приобрести их можно будет в любое время года.