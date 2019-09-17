РИАМО - 17 сен. Дополнительный офис «Лаборатории Касперского» планируют построить рядом с основным штабом квартирой компании, который находится в технопарке «Водный стадион» на Ленинградском шоссе в Москве, пишет газета «Ведомости».

На сегодняшний день «Лаборатория Касперского» проводит переговоры о выкупе участка под офис. Компания, по данным источников газеты, согласовала условия сделки с одной из структур спортивного общества «Динамо».

«Проект строительства дополнительных площадей технопарка «Водный стадион» находится в подготовительной стадии, говорит представитель «Лаборатории Касперского». Более подробную информацию, по его словам, компания предоставит после утверждения параметров объекта с профильными подразделениями правительства Москвы», - уточняется в материале.

Источники издания сообщил, что компания может построить офисное здание на 30-50 тысяч квадратных метров, но пока точных данных нет.

Директор направления продажи и приобретения отдела офисных помещений CBRE Александр Пятин уточнил, что стоимость строительства нового офиса может обойтись «Лаборатории Касперского в 2,7-4,5 миллиардов рублей. А партнер Colliers International Станислав Бибик считает, что проект выйдет дороже – до 6 миллиардов рублей.