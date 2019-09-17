РИАМО - 17 сен. Особое внимание при включении отопления необходимо уделить социальным объектам, в течение недели в Подмосковье будут следить за температурой, от этого будет зависеть решение по включению отопления, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Очень важно, чтобы мы следили за среднесуточной температурой и особое внимание уделили социальным объектам. Вы хорошо знаете, что в первую очередь мы подключаем детские сады, школы, поликлиники. Прошу вас держать руку на пульсе», — сказал губернатор.

Также он обратил внимание глав на своевременное включение тепла.

«В течение недели будем следить за температурой, смотреть и принимать решение, когда включать тепло», - заключил глава региона.

Всего к началу отопительного периода в Подмосковье должно быть подготовлено порядка 2,5 тысяч котельных и около 11 тысяч километров теплосетей. Также должно быть подготовлено более 30 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей.

Во второй половине недели в Московском регионе ожидаются заморозки.