РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 сен. Свыше 5 тысяч человек приняли участие в фестивале производителей, а также в фестивале плова, которые состоялись на площадке торгового центра «Строй Парк» в микрорайоне Саввино Балашихи в рамках Дня города, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

В рамках мероприятия производители представили гостям фестиваля широкий ассортимент новинок строительных инструментов, садовой техники, спецодежды. У жителей Балашихи была уникальная возможность протестировать все оборудование на месте и выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

«Приятно отметить, что бизнес проявляет такую активность, сам предлагает подобные мероприятия, желая принести пользу, и показывает себя как ответственного члена общества», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что мероприятие посетило более 5 тысяч человек.

Организаторы провели в этот день мастер-классы, беспроигрышные конкурсы и викторины, в которых могли поучаствовать как любители, так и профессионалы. Так, например, на конкурсе для профессионалов шла сварка букв, из которых состоит название города Балашиха. После подведения итогов и награждения победителей название презентовали городу, а позже буквы установят в одном из парков.

«В рамках фестивалей прошел благотворительный марафон «Культ плова». Все вырученные средства – 60 тысяч рублей – переданы в благотворительный фонд для ребенка, нуждающегося в лечении», – заключается в материале.